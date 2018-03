Kristeligt Dagblad mener: Verden må ikke glemme Syrien

Syv års krig udstiller forsmædelig international afmagt

Hver dag prøver 11-årige Noor og hendes otteårige lillesøster Alaa at råbe verden op. Med stadig mere tryglende indlæg og hjerteskærende videoer, som deres engelsk-talende mor lægger på Twitter, appellerer de to syriske søstre iført lyserøde strikhuer til verdenssamfundet om at redde dem fra den dagligt optrappede bomberegn i det belejrede østlige Ghouta ved Damaskus. ”Vi vil bare leve uden frygt som andre børn i verden,” står der på deres Twitter-konto ved siden af de rystede videoer med de to piger, der stort set ikke har kendt andet end krig i deres korte liv.