Kristeligt Dagblad mener: Vi skal turde tale om fattigdom

Vi har ikke råd til, at børn i Danmark skal leve i fattigdom

Fattigdom? I Danmark? Det kan vist ikke passe, vil mange nok mene. Vi har jo vores velfærdsstat og vores højt besungne lighed, hvor ”få har for meget og færre for lidt”. Men jo, det kan passe. Der er fattige i Danmark. Der er børn, som vokser op i fattigdom. Ifølge tal fra AE-rådet drejer det sig om 62.000 børn.

I et debatindlæg i dagens avis er 20 organisationer – fra Børnerådet til Mødrehjælpen – gået sammen i et opråb til regeringen. De mener, at især indførelsen af kontanthjælpsloftet og en række andre begrænsninger af sociale ydelser, som trådte i kraft for to år siden, har ført til voksende fattigdom.

Det er en vigtig dagsorden, organisationerne tager op. Også for vigtig til blot at blive et politisk hundeslagsmål om fattigdomsgrænser, 225-timersregler og andre teknikaliteter, som går hen over hovedet på de fleste.

Desværre vil også dette opråb og den efterfølgende debat med en vis sandsynlighed langsomt fortone sig.