Vores russiske valg

Vi skal vise russerne, at konflikt med Vesten ikke kan betale sig

Rusland er tilbage på alles læber. Hvilken rolle har de spillet i valget af Trump? Står de bag giftangrebet i britiske Salisbury? Er det russerne, som i virkeligheden afgør udfaldet af den syriske borgerkrig? Hvad vil russerne med deres fremfærd på Krim og i det østlige Ukraine? Hvad er det dybere formål med russernes cyber-krigsførelse, hacking, fake news og informationskrig?

Hvor der er konflikt i verden i dag, er russerne. Og selvom det kan være vanskeligt at svare præcist på, hvorfor russerne handler, som de gør, så er et gennemgående aspekt måske netop det: at være med. At spille en rolle.