Ledigheden er den laveste siden december 2008

De seneste måneders fald i ledigheden er fortsat i oktober.

Fra september til oktober er ledigheden faldet med 6300 til 87.900 personer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Antallet af ledige svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Det er det laveste siden december 2008.

Tallene fra Danmarks Statistik er omregnet til fuldtidspersoner, og der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Økonom i Arbejdernes Landsbank Lisette Rosenbeck Christensen bemærker, at der med faldet i oktober nu har været faldende ledighed seks måneder i træk.

I samme periode er ledigheden samlet gået tilbage med godt 38.900 personer.

- Ledighedskøen er skrumpet til det mindste i mere end et årti, siger Lisette Rosenbeck Christensen.

- Det her sender et krystalklart signal om, at dansk økonomi er kommet utrolig stærkt ud af coronakrisen.

- Beskæftigelsen sætter hver måned ny rekord, og jobopslagene viser ufortrødent et tårnhøjt niveau. Det ligner mere en solid højkonjunktur end eftervirkningerne af en krise, siger hun i en skriftlig kommentar.

På tværs af alle aldersgrupper er ledigheden faldet fra september til oktober.

I aldersgrupperne 25-29 år, 30-39 år og 60-66 år er ledigheden faldet med 0,3 procentpoint.

Samtidig er ledigheden faldet med 0,2 procentpoint for de 40-49-årige og 50-59-årige.

Blandt de 16-24-årige er ledigheden faldt med 0,1 procentpoint.

Også set på tværs af alle landsdele er der sket fald fra september til oktober.

Største fald har været på Bornholm, hvor ledigheden er faldet med 0,4 procentpoint.

I den anden ende af skalaen er ledighedsprocenten faldet med 0,1 procentpoint i Nordsjælland og i Vestjylland.

I oktober har ledigheden fortsat været lavest i Vestjylland med 2,1 procent og højest i kategorien "Byen København" med 4,1 procent.

