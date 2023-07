Ledigheden falder for første gang i otte måneder

Ledigheden på det danske arbejdsmarked har været svagt stigende siden nytår, men i juni er stimen blevet brudt.

Fra maj til juni faldt antallet af ledige nemlig med 300 personer, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik mandag morgen.

Dermed var der i alt 82.000 ledige i juni.

Det er overraskende, at ledigheden er faldet, mener Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal.

- I det hele taget er det vildt imponerende, at arbejdsløsheden fortsat er så lav, når man tænker på de voldsomme chok, økonomien har været udsat for som følge af inflationskrisen og krigen i Ukraine, skriver han i en kommentar.

Det betyder dog også, at arbejdsgiverne fortsat klager over mangel på hænder, lyder det videre.

- Arbejdsløsheden er markant lavere, end den var før coronakrisen, hvor arbejdsgiverne syntes, at der var alt for få arbejdsløse at vælge imellem.

- Det synes arbejdsgiverne selvfølgelig stadigvæk, og derfor klager de fortsat over mangel på arbejdskraft, siger Erik Bjørsted.

Frem mod årets udgang forventer Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, at ledigheden kommer til at stige svagt igen.

- Vi har allerede set de første tegn i jobopslag fra Jobindex, lyder det i en skriftlig kommentar.

- Tal fra Jobindex viser, at der er i juni var cirka 20 procent færre jobopslag på Jobindex end juni sidste år. Det er tegn på, at arbejdsmarkedet er gået ned i et lavere gear, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft aftager.

Bølgen af ledighed vil dog være begrænset i de kommende måneder, vurderer han.

Erik Bjørsted kommer ikke med forudsigelser om den konkrete udvikling for resten af året. Men arbejdsløsheden vil forblive lav, vurderer han.

- I takt med at inflationen er faldet, er forbrugerne blevet mere optimistiske og mere købelystne. Derfor er der gode chancer for, at arbejdsløsheden forbliver lav.

/ritzau/