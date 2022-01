Ledigheden falder til laveste niveau i 13 år

De seneste måneder er flere kommet i job, og det har samtidig været med til at sende ledigheden ned til historisk lave niveauer.

Den tendens er fortsat fra oktober til november. Her er ledigheden faldet med 6900 til 80.600 personer. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Faldet svarer til, at 2,8 procent af arbejdsstyrken var ledig i november. Det er det laveste siden november 2008.

Den faldende ledighed bliver af Steen Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri, betegnet som "rigtig positiv" for både lønmodtagere og det danske samfund.

Men den faldende ledighed betyder dog også problemer for virksomhederne og for Danmarks vækst, bemærker han.

- Med meget færre ledige bliver det vanskeligt at finde medarbejdere til ledige job.

- Når virksomhederne ikke kan ansætte de medarbejdere, de har brug for, betyder det, at både virksomhederne og hele det danske samfund går glip af gevinster fra det nuværende opsving, siger Steen Nielsen.

En ny rundspørge blandt Dansk Industris medlemmer viser, at fire ud af ti virksomheder ser mangel på arbejdskraft som den største vækstudfordring i 2022. Op mod 60 procent venter endda, at det kan bremse væksten i 2022.

Også i Dansk Erhverv ser seniorøkonom Kristian Skriver visse faresignaler.

Han peger på nogle andre tal fra Danmarks Statistik, der viser, at 38 procent af servicevirksomhederne må sige nej til ordrer og kunder, fordi de har vanskeligt ved at finde arbejdskraft.

- Vi frygter, at det danske arbejdsmarked går fra brandvarmt til at koge over.

- Derfor er det nødvendigt, at der fra politisk side kommer tiltag på bordet, der øger udbuddet af arbejdskraft, siger Kristian Skriver.

Som et eksempel nævner han, at man kan forbedre mulighederne for at finde arbejdskraft fra lande uden for EU.

- Det er et effektivt tiltag, der hurtigt vil komme til at gavne de danske virksomheder, siger økonomen fra Dansk Erhverv.

Fra regeringen glæder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sig over, at så mange er i job.

Han er dog ikke blind for de udfordringer, der følger med den lave ledighed.

- Derfor følger jeg og regeringen udviklingen i beskæftigelsen tæt, siger Hummelgaard.

/ritzau/