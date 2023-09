Lego dropper udfasning af oliebaseret plastik i legoklodser

Den danske legetøjsgigant Lego dropper planen om at udfase oliebaseret plastik fra sit populære produkt legoklodserne.

Det bekræfter Legos administrerende direktør, Niels Christiansen, over for det internationale finansmedie Financial Times.

Ifølge direktøren har det ikke været muligt at finde et mere miljøvenligt materiale.

- Vi har testet hundredvis af materialer. Det har simpelthen ikke været muligt at finde sådan et materiale, siger direktøren til avisen.

Lego har blandt andet testet, om man kunne lave legoklodser ud af RPET, som er en slags genanvendelig plastik. Forsøg med materialet har dog vist, at det vil føre til en stigning i CO2-udslippet fra produktionen af legoklodser.

/ritzau/Reuters