Lego-familien tager næste skridt i generationsskifte

Et gradvist generationsskifte er i gang hos familien bag Lego. Ifølge erhvervsmediet Finans er et af de næste skridt taget, da Kjeld Kirk Kristiansen har trukket sig fra blandt andet det selskab, der hedder Koldingvej 2, Billund A/S.

I september sidste år fortalte familien Kirk Kristiansen, at der i foråret 2023 kommer et generationsskifte fra tredje til fjerde generation i familien.

Kontrollen med den nu globale legetøjskoncern har været hos familien, siden Ole Kirk Christiansen stiftede virksomheden. Han gav den videre til sin søn, Godtfred Kirk Christiansen (de to første generationer af familien staves med Ch.), der igen gav den videre til Kjeld Kirk Kristiansen.

Kjeld Kirk Kristiansen blev i 1996 bestyrelsesformand for Lego og var det i 20 år, indtil at han i 2016 blev menigt medlem af bestyrelsen.

Samtidig blev sønnen Thomas Kirk Kristiansen næstformand. Og det er også Thomas Kirk Kristiansen, som er tiltænkt rollen som den næste i arvefølgen.

Næste store klods i Lego-imperiet bliver holdingselskabet Kirkbi. Her ligger 75 procent af ejerskabet i Lego stadig med Kjeld Kirk Kristiansen for bordenden. Det er den plads, som Thomas Kirk Kristiansen skal overtage i foråret 2023.

I første omgang har Kjeld Kirk Kristiansen sluppet posten som bestyrelsesformand for selskabet Koldingvej 2, Billund A/S. I det selskab ligger 25 procent af ejerskabet over Lego og koncernens oplevelseshus Lego House.

I sidste uge oplyste Lego Fonden, at Kjeld Kirk Kristiansen var trådt ud af bestyrelsen også her.

/ritzau/