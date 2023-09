Lego håber at have fundet den næste Ninjago

Lego har igennem en årrække haft stor succes med at indgå partnerskaber, hvor den danske legetøjsproducent køber licens til at producere figurer og byggesæt, som baserer sig på andres varemærker.

Det gælder eksempelvis Star Wars-filmene eller Marvels superhelte.

Men den danske legetøjsproducent lægger også mange penge og kræfter i selv at udvikle universer, der kan skabe lige så stor interesse og omsætning som i forvejen kendte brands.

Og nu prøver Lego igen med Dreamzzz-universet, der har været nogle år undervejs, og som blev lanceret i foråret.

Dreamzz handler om en gruppe børn, der bruger deres fantasi til at rejse ind i drømmeland og beskytte sovende børn mod den onde mareridtskonge.

Lanceringen af den nye produktlinje handler ifølge administrerende direktør Niels B. Christiansen blandt andet om, at der skal være noget for alle, og om at satse på flere heste på én gang.

- Nogen er vilde med Star Wars, og nogen elsker Disney, og derfor skal vi også kunne tilbyde det. Men vi vil også gerne have vores egne serier, for det er godt at have en balance.

- Der kan være store udsving i de eksterne varemærker. Måske udkommer der en ny film, og så vokser det enormt, og så kan der omvendt også være mere døde perioder. Vores egne brands er mere stabile, og vi kan selv styre, hvordan de bliver supporteret, siger han.

Øvelsen med at bygge et brand op fra bunden lykkedes med produktserien Ninjago, der blev lanceret i 2011, og som er blevet en fast bestanddel af varesortimentet.

Målet er cirka hvert tiende år at lancere et lignende univers, der kan udvikle sig til noget langtidsholdbart. Derfor er der også lagt mange ressourcer i Dreamzzz.

Det er testet det på 30.000 børn, og allerede i foråret blev der lanceret en tegnefilmsserie, der er ude i 38 lande herunder Danmark. Den er allerede blevet set af 28 millioner børn.

Først i august er de første byggesæt kommet på hylderne, og står det til Niels B. Christiansen, skulle der følge mange flere efter de kommende år.

- Jeg har det sådan, at hvis det over tid kan udvikle sig og få en plads som Ninjago, ville det være helt fantastisk, selv om jeg også er klar over, at Ninjago var 10 år undervejs om at nå den position.

- Men Dreamzzz er en supergod kandidat, og vi har i hvert fald gjort det nødvendige forarbejde, siger direktøren.

Lego offentliggjorde i sidste uge et halvårsregnskab, der viste et overskud efter skat på 5,1 milliarder kroner.

Billund-koncernen fortalte i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, at de mest populære temaer var Lego Star Wars, Lego Technic, Lego City og Lego Icons.

