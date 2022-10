Pengetanken bag Lego, Kirkbi, ventes tirsdag at købe amerikansk e-læringsplatform for 6,7 milliarder kroner.

Lego-pengetank køber e-læringsplatform for milliarder

Kirkbi A/S, pengetanken bag Lego, har tirsdag køb den amerikanske virksomhed Brainpop. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Ifølge det amerikanske medie The Wall Street Journal for 875 millioner dollar, svarende til cirka 6,7 milliarder danske kroner.

Brainpop laver undervisningsmateriale til 5-18-årige i form af små videoer og bliver brugt i over 25 procent af de amerikanske skoler. Videoerne bliver årligt set af mere end 25 millioner elever.

Brainpop er lige som Lego et familieejet selskab og har base i den amerikanske delstat New York. Med handlen overtager Kirkbi også Brainpops ejer, FWD Media Inc.

Jørgen Vig Knudstorp, der er bestyrelsesformand for Lego Group, mener, at virksomheden er et godt match til Kirkbi.

- Dette er en virksomhed med substans: Den har kendskab til, hvordan man engagerer børn og gør dem nysgerrige og interesserede, siger han til The Wall Street Journal.

De seneste par år har Kirkbi købt en række mindre selskaber som led i en strategi, der skal få selskabet ud over Lego-klodsen. Og sidste år købte selskabet aktiemajoritet i Epic Games, der står bag spillet Fortnite.

Kirkbi betalte tidligere på året en milliard dollar - cirka 7,7 milliarder kroner - for aktiemajoriteten i Epic Games. Det gjorde virksomheden blandt andet med planer om at lave en børnevenlig udgave af virksomhedens store spilsucces, Fortnite.

Det er ikke meningen, at Brainpops univers skal inkludere Lego-figurer, lyder det fra Jørgen Vig Knudstorp.

I slutningen af september offentliggjorde Lego sit regnskab for første halvår af 2022. Det viste, at virksomheden har øget sit salg med 13 procent og fik et overskud på 6,2 milliarder kroner.

Det øgede salg var højere end legetøjsmarkedet samlet set. Dermed har Lego formået erobre markedsandele fra sine konkurrenter. Det har givet en øget omsætning, så den i første halvdel af 2022 lå på 27 milliarder kroner.

/ritzau/