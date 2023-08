Leo Pharma overtager amerikansk medicinalfirma

Den danske medicinalvirksomhed Leo Pharma har været på opkøb i USA og har erhvervet sig medicinalvirksomheden Timber Pharmaceuticals.

Det fortæller Leo Pharma i en pressemeddelelse.

Købsprisen oplyses til at være 14 millioner dollar - og efterfølgende betalinger på op mod 22 millioner kroner afhængigt af opnåelsen af en række milepæle.

Timber Pharmaceuticals arbejder blandt andet på et præparat, der kan behandle den arvelige hudsygdom iktyose, som der lige nu ikke findes en godkendt behandling for.

Artiklen fortsætter under annoncen

Christophe Bourdon, der er administrerende direktør for Leo Pharma, glæder sig over aftalen og over, at man både styrker selskabets udviklingspipeline og sin tilstedeværelse i USA.

Aftalen er betinget af, at Timber Pharmaceuticals' aktionærer godkender den. Det forventes at ske senest 4. oktober.

Leo Pharma har hovedsæde i Ballerup og er for 75 procents vedkommende ejet af Leo Fondet. Kapitalfonden Nordic Capital ejer de sidste 25 procent.

Nordic Capital skød i foråret 2021 450 millioner euro ind i selskabet.

Planen er at sende Leo Pharma på Børsen engang efter 2025.

/ritzau/