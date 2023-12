Lettelse og millionkrav efter en stribe frifindelser i bandesag

De høje krav til beviserne i en straffesag gælder også, når det drejer sig om bandesager.

Sådan udlægger en af forsvarerne signalet i en markant dom, som Østre Landsret har afsagt fredag.

Her er seks mænd, der tidligere af byretten i Glostrup blev straffet med fængsel på livstid, frifundet for drabsforsøg. De tilhører en bande, der kaldes Husumgruppen.

Tiltalen drejede sig om tre forsøg på at slå mænd fra banden Loyal To Familia ihjel. Facit i sagen er, at en syvende mand, en svensk statsborger på 25 år, er dømt for et enkelt drabsforsøg. Han har fået fængsel i 14 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en ret vild udvikling at gå fra livstid til frifindelse, konstaterer en af de frifundnes forsvarere, advokat Thomas Brædder.

- Det er ikke nok at sige, at der er sket noget, og at når de tiltalte er med i bande, så er de alle også kollektivt ansvarlige for alle handlinger i et forløb, tilføjer han.

Ifølge forsvareren er det helt afgørende at skelne mellem antagelser og beviser.

Flere forsvarere annoncerer, at der som et efterspil fremsættes krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.

- Min klient er naturligvis lettet over afgørelsen, lyder det fra advokat Anders Schønnemann Olesen.

Allerede ved det første retsmøde i oktober sagde advokat Michael Juul Eriksen, at der var problemer med anklageskriftet. Og i landsrettens kendelse hedder det da også om to af de påståede forbrydelser, at anklageskriftet ikke lever op til lovens krav.

Anklageskriftet indeholder "ikke en beskrivelse af, hvorledes de forurettede skulle være forsøgt dræbt, herunder for eksempel om der blev medbragt våben", skriver landsretten.

På vegne af sin 30-årige frifundne klient har Michael Juul Eriksen fredag søgt om erstatning for uberettiget fængsling i tre år og fire måneder. Kravet er på omkring to millioner kroner, oplyser han.

Også de tiltalte, der er forsvaret af Jane Ranum, Jesper Storm Thygesen og Peter Secher, er frifundet for drabsforsøg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den ene af de frifundne spadserer dog ikke ud i friheden. Han sidder i forvejen og afsoner en dom på fængsel i 12 år.

Anklagemyndigheden mente, at de påståede forbrydelser blev planlagt bag nedrullede gardiner i en luksuriøs lejlighed i A-huset på Islands Brygge i København.

I landsretten har der på flere punkter været uenighed om vurderingen af forløbet. På flere punkter har nogle af lægdommerne haft en anden opfattelse end de juridiske dommere.

Således har seks af de i alt ni nævninger ment, at tre tiltalte kunne dømmes for at forberede et drabsforsøg, fordi de en tidlig morgen i Rødovre sammen med den nu dømte 25-årige mand var med til at placere en gps-tracker på en bil, som LTF brugte.

Men omvendt konkluderer tre andre nævninger og tre juridiske dommere, at der ikke med den "fornødne sikkerhed" er bevis for, at de tre mænd måtte indse, at påsætningen af gps-trackeren indgik i et forsøg på at dræbe.

På grund af en regel i retsplejeloven om stemmeafgivning frifindes disse tre tiltalte.

/ritzau/