Lettisk fragtfirma er idømt bøde på 450.000 kroner

Tre chauffører i et lettisk fragtfirma er blevet afsløret i at køre på andres førerkort og i at have overtrådt reglerne om køre- og hviletid.

Firmaet blev forleden fundet ansvarlig for de ulovlige forhold. Retten i Roskilde fastsatte en bøde på 450.000 kroner.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse torsdag om sagen, der har været under behandling siden oktober 2020.

Dengang stoppede betjente fra Tungvognscenter Øst under politiet rutinemæssigt en lettisk lastvogn ved Karlslunde.

Tjekket afslørede, at chaufføren ved rattet havde pakket sit eget førerkort ind i sølvpapir og gemt det under en måtte i førerhuset. Han kørte på en anden persons førerkort, oplyser politiet.

Den forholdsvist høje bøde skyldes, at der ifølge retten var tale om såkaldt særligt skærpende omstændigheder.

Imidlertid har fragtfirmaet nu anket afgørelsen til landsretten. Det oplyser politikredsen til Ritzau.

I øvrigt har den lettiske vognmand i et par år ikke kunnet disponere over to lastvogne. De har været tilbageholdt af politiet som sikkerhed.

/ritzau/