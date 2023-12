Lidl får grønt lys til køb af 11 tidligere Aldi-butikker

11 tidligere Aldi-butikker er blevet solgt til Lidl. Det står fast, efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt handlen.

Det er Rema 1000, der formelt sælger ejendommene. Den norske dagligvarekæde indgik sidste år aftale med Aldi om at overtage 114 discountbutikker i forbindelse med Aldis farvel til Danmark.

Konkurrencemyndighederne krævede dog, at Rema 1000 frasolgte tre butikker i henholdsvis Bjerringbro, Hadsund og Væggerløse for at sikre lokal konkurrence disse steder.

Lidl meldte sig på banen som køber, og samtidig blev der føjet yderligere otte butikker til handlen.

Det drejer sig om butikker i Brande, Esbjerg, Hirtshals, Holstebro, Slagelse, Stege, Viborg og Aabybro.

Tidligere i år fik også Salling Group Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse til køb af 13 tidligere Aldi-butikker.

/ritzau/