Lidt flere virksomheder gik konkurs i juli - stigning skuffer økonom

Mange danske virksomheder er pressede, og det får flere til at dreje nøglen om.

I juli gik 285 aktive virksomheder konkurs. Det var tre procent flere end måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving.

Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

I både april og maj faldt antallet af konkurser i aktive virksomheder. Og Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, kalder det en skuffelse, at antallet igen er begyndt at stige.

- Det er en stor streg i regningen, at antallet af konkurser igen er begyndt at stige hen over sommeren. Vi havde ellers håbet, at konkursbølgen havde nået en foreløbig top i foråret, skriver han i en kommentar.

- Skuffelsen bliver ikke mindre med tanke på at antallet konkurser praktisk talt ligger omkring de højeste niveauer siden finanskrisen, lyder det videre.

I månederne maj, juni og juli var antallet af konkurser 2,6 procent højere end i de tre forgående måneder.

Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank, ser det som en positiv udvikling, at antallet af konkurser har stabiliseret sig.

Han peger desuden på, at konkurserne den seneste tid kun i begrænset omfang har medført tab af arbejdspladser.

- Det vidner om, at dansk økonomi er rigtig stærk, hvor de afskedigede medarbejdere har haft gode forudsætninger for at finde arbejde andre steder i økonomien, skriver Mathias Dollerup Sproegel i en kommentar.

Danmarks Statistik definerer en aktiv virksomhed ved, at den har ansatte og/eller en omsætning på en million kroner eller mere.

Antallet af konkurser fra januar til juli inden for restauranter og transport ligger 93-94 procent højere i år sammenlignet med sidste år. Det skriver Danmarks Statistik.

Inden for industri, byggeri og detailhandel ligger antallet mellem 68 og 79 procent højere.

