Lig blev fundet nedgravet: To mænd er tiltalt for drab

I slutningen af maj sidste år blev liget af en 43-årig mand fundet nedgravet i haveforeningen Springbjerg i Vonsild nær Kolding.

Nu er to mænd på 33 og 41 år blevet tiltalt i sagen, anklaget for i forening at have slået ham ihjel.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De er også tiltalt for usømmelig omgang med lig.

Kort efter fundet af den dræbte sidste år blev de to mænd og en kvinde fremstillet i grundlovsforhør. De var alle sigtet for drab.

Siden blev kvinden løsladt, og sigtelserne mod hende frafaldt.

Sydøstjyllands Politi iværksatte straks efter fundet af den 43-årige mands lig en omfattende efterforskning, der blandt andet involverede tekniske undersøgelser på adressen i Vonsild, hvor den dræbte blev fundet.

Hvad der mere specifikt skal være gået forud for drabet, fremgår ikke af politiets pressemeddelelse mandag.

De tiltalte nægter sig begge skyldige i sagen.

Sagen indledes ved Retten i Kolding den 11. september og skal behandles over ni retsdage.

