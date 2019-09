Kvinder har for længst fået stemmeret. Side 1683 har det været forbudt for mænd at slå dem. De har indtaget arbejdsmarkedet, og de figurerer i toppen af dansk politik og erhvervsliv. Men af grunde, som kan være svære at sætte en finger på, er der stadig masser af uligheder at finde blandt mænd og kvinder i Danmark. En del af svaret på de ulige statistikker skal måske findes i vanetænkning og fastlåsthed i stereotype kønsrollemønstre, for i dag kan man efter de nedenstående tal at dømme tale om formel, men ikke reel ligestilling i Danmark.



Manglende ligestilling på arbejdsmarkedet



Mænd tjener i gennemsnit mellem 17 og 21 procent mere end kvinder. Og forskellen har stort set ikke ændret sig i løbet af de seneste 10 år. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

En optælling foretaget af Ugebrevet A4 i 2009 viste, at ud af 168 offentlige topstillinger er kun 14 procent besat af kvinder. Statistikken er især grel, når det kommer til kommunerne. Her er det kun syv ud af Danmarks 98 kommuner, der har en kvindelig borgmester.

Flere undersøgelser viser, at højtuddannede kvindelige studerende forlanger mindre i løn end deres mandlige medstuderende.

Når det kommer til fordelingen af pligter i hjemmet, er det stadig kvinden, der tager sig af det meste.

Fra fagforeningen HK Danmark lyder det, at de stadig modtager mange sager om kvinder, der fyres på grund af graviditet og barselsorlov. Desuden risikerer kvinderne at gå glip af lønstigninger og forfremmelser. De kan desuden se, at Danmark er nordisk mester i fyring af gravide."

Det skønnes, at omkring 28.000 kvinder og næsten 9.000 mænd hvert år rammes af partnervold. En stor del af mændenes voldelige partnere er selv mænd.