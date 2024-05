Lille bedring i danske forbrugeres fremtidssyn

De danske forbrugere tør fortsat ikke trække vejret lettere, selv om langt de fleste økonomiske nøgletal peger i den rigtige retning.

Således har Danmarks Statistik opgjort forbrugertillidsindikatoren for maj til minus 6,5.

En negativ indikator er et udtryk for, at forbrugerne samlet set har en forventning om, at deres og Danmarks økonomi vil udvikle sig i negativ retning.

Ikke desto mindre er der tale om en fremgang sammenlignet med april, hvor forbrugertilliden var minus 8,5.

- Krisestemningen sidder godt fast i danskerne, og de bekymrer sig stadig om, at det fortsat vil gå endnu værre med økonomien - til trods for forventningen om at deres egen privatøkonomi får det bedre, lyder vurderingen fra Louise Aggerstrøm, der er chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, er overrasket over, at forbrugertilliden ikke har det bedre.

- Set i lyset af den lave inflation og de høje lønstigninger, er det overraskende, at forbrugertilliden bliver ved med at være så lille.

- Den lave inflation og de høje lønstigninger burde give grobund for optimisme blandt forbrugerne, men det er desværre ikke billedet i øjeblikket, skriver han i en kommentar.

Forklaringen på pessimismen skal måske findes i, at forbrugerne sammenligner deres nuværende udgiftsniveau med det, de havde for nogle år siden. Det mener Brian Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- I dag er forbrugerpriserne omkring 123 procent højere end for tre år siden. Samme historie gælder med renterne.

- Selv om renterne ikke stiger mere, så befinder de sig stadig højt, og mange danskere med variabelt forrentede lån har markant højere renteudgifter sammenlignet med for to år siden, vurderer han.

Forbrugertillidsindikatoren bliver udregnet på baggrund af en rundspørge, hvor et repræsentativt udsnit af danskere bliver spurgt om deres syn på deres egen og Danmarks økonomi nu og i fremtiden.

/ritzau/