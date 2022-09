Lille fiskerbåd er forlist syd for Als

En mindre fiskerbåd er lørdag gået ned syd for Als. Om bord var en enkelt person, og han er blevet reddet i land, oplyser vagthavende befalingsmand Per Frederiksen ved Forsvarets Operationscenter.

Nødkaldet kom klokken 09.52, hvorefter en SAR-helikopter fra flyvestationen i Skrydstrup blev sendt i luften. SAR er en forkortelse for Search And Rescue - eftersøgning og redning - og bruges inden for Forsvaret som betegnelse for redningsaktioner til søs.

- Den ombordværende var gået over i bådens redningsflåde, hvorfra han blev hejst op i helikopteren, fortæller Per Frederiksen.

Den forliste båd var en mindre fiskerbåd af typen "Starlet 29". Det er mindre båd med en længde på 29 fod, som typebetegnelsen også afslører. Det svarer til lige knap ti meter.

Ifølge Per Frederiksen har redningsfartøjer fra Tyskland været i området og har bjærget redningsflåden, mens Forsvarets helikopter fra luften har afsøgt området for eventuelt vraggods dog uden at finde noget.

/ritzau/