Lille privatfly på vej mod Tyrkiet nødlander i Aalborg

Et mindre Cessna-fly er nødlandet i Aalborg Lufthavn, fordi der udviklede sig røg i kabinen.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Der var to piloter og to passagerer ombord på det private fly, og de er uskadte, men kørt til Aalborg Universitetshospital til tjek for røgforgiftning.

Ifølge Nordjyske var flyet netop lettet fra Aalborg Lufthavn omkring klokken 13 med kurs mod Tyrkiet, da røgudviklingen opstod. Det førte til, at flyet måtte vende om og lande i samme lufthavn igen.

Det er lørdag eftermiddag ifølge politiet uvist, hvorfor der opstod røg i kabinen.

Havarikommissionen for civil luftfart er blevet orienteret om hændelsen og undersøger flyet nærmere. Her behandles sagen fremadrettet, skriver politiet.

/ritzau/