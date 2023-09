Lille stigning i ledigheden kan være på vej

Det ser ud til, at ledigheden vil stige for femte måned i træk, når regnskabet for august skal gøres op senere i denne måned.

Danmarks Statistiks ledighedsindikator, der giver en foreløbig prognose på udviklingen, siger i hvert fald, at ledigheden er steget med 700 i august måned.

De fordeler sig sådan, at der er kommet 900 flere på dagpenge, mens 200 færre er på kontanthjælp.

Holder prognosen stik, vil augusttallet nå op på 85.500 ledige. Det svarer til en ledighedsprocent på 2,9.

Sidste forår var der kun lige godt 71.000 ledige, og ledighedsprocenten var nede på 2,4 procent.

Alligevel er arbejdsløsheden fortsat meget lav i et historisk perspektiv og set i forhold til den afmatning, der blandt andet har ramt nogle af vores største handelspartnere.

- En del af forklaringen er, at der går typisk noget tid fra, at aktiviteterne aftager, til det for alvor rammer arbejdsmarkedet. Desuden har de senere års udbredte mangel på arbejdskraft formentlig også fået virksomhederne til at fortsætte med at rekruttere arbejdskraft, mener Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

I Sydbank er cheføkonom Søren Kristensen ligeledes forholdsvis optimistisk, når det gælder ledighedsudviklingen på den lidt længere bane.

- Vi ser heldigvis, at både virksomheder og forbrugere er relativt robuste. Derfor kan man med rette håbe på, at arbejdsløsheden fortsat kun vil stige i et afmålt tempo, som betyder vi får den bløde landing i dansk økonomi, der fortsat er vores hovedscenarie, siger han.

Selv om ledigheden har været stigende de seneste måneder, er beskæftigelsen faktisk steget. Det skyldes, at arbejdsstyrken er øget i samme periode. Blandt andet i kraft af tilgangen af udenlandsk arbejdskraft.

Danmarks Statistiks ledighedsindikator er en foreløbig prognose, som forventes at have en usikkerhed på 1000 personer i både op- og nedadgående retning.

De endelige ledighedstal for august foreligger først om tre uger.

/ritzau/