Lindhardt og Ringhof får medhold i retsopgør med Gyldendal

Et retsopgør i den danske bogbranche er fredag blevet afgjort.

Østre Landsret skulle tage stilling til en sag, som forlaget Gyldendal havde anlagt mod forlaget Lindhardt og Ringhof angående den rette fremgangsmåde, når ældre oversættelser af værker udgives digitalt.

Lindhardt og Ringhofs digitale forlag, Saga, udgiver en række værker, som Gyldendal oprindeligt har betalt for oversættelsen af.

Spørgsmålet i sagen var, om Gyldendal i den forbindelse havde krav på kompensation.

Påstanden fra Gyldendal var, at Lindhardt og Ringhof skulle betale i alt lidt under en million kroner for retten til at udgive 48 specifikke værker.

Men det er Østre Landsret ikke enig i. Den har givet Lindhardt og Ringhof medhold i sagen, oplyser landsretten fredag.

- Det her er en stor sejr for de danske oversættere, siger direktør i Saga Lasse Korsemann Horne i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for udfaldet af retssagen, som vi dog aldrig har været i tvivl om. Vi har aldrig ønsket en konflikt med Gyldendal og har adskillige gange rakt ud for at løse det i mindelighed.

- Ud af de mange tusinde oversættelser, vi nu igen har stillet til rådighed for danskerne og dermed sikret forfattere og oversættere en ny indtægt, var der tvivl om 48. Det burde have været ordnet uden om retssystemet.

Sagen mellem Gyldendal og Lindhardt og Ringhof blev sendt direkte i landsretten, fordi den blev betragtet som værende af principiel karakter.

- Grundlæggende mener vi, at retten til de oversættelser, som sagen drejer sig om, tilhører os. Vi har oprindeligt betalt for oversættelserne af en række værker, som Lindhardt og Ringhof nu udgiver digitalt uden at ville kompensere os, lød det fra kommunikationschef i Gyldendal Niels Overgaard, inden behandlingen af sagen startede i landsretten i august.

Niels Overgaard fortæller fredag, at man i Gyldendal nu vil nærstudere dommen sammen med forlagets advokater.

- Det var en sag, der startede tilbage i 2021, og vi har set det som en undersøgelse af, hvad loven siger, når man ikke kan blive enige, og nu ser det så ud til, at dommernes tolkning desværre var anderledes end vores, og det må vi så forholde os til, siger han til Ritzau.

- Det vigtige for os i den her sag har ikke været beløbsstørrelser. Det handler om det principielle, og vi mener, det er vigtigt for branchen, at der kommer klare rammer for digitaliseringen af oversat litteratur.

