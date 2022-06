10 citater fra Uffe Ellemann-Jensen om håbet, kærligheden og døden

"If you can't join them, beat them," lød de ikoniske ord fra daværende Venstre-formand Uffe Ellemann-Jensen i 1992. Budskabet faldt på dagen for EM-finalen i fodbold mod Tyskland, få måneder efter det danske "nej" til Maastricht-traktaten, som Ellemann-Jensen som EU-tilhænger og udenrigsminister ellers havde advokeret for et ja til.

Nu er Uffe Ellemann-Jensen død, 80 år, og derfor har Kristeligt Dagblad samlet 10 citater fra Venstre-koryfæet.

1. Om sin søn, Jakob Ellemann-Jensen:

"Jeg kan huske, da min søn Jakob for nogle år siden fortalte, at han ville gå ind i politik. Dengang mindede jeg ham om, at han ville gå ned i indtægt og påføre sin familie en stor byrde. Det eneste, han svarede, var: 'Jeg er nok den, der bedst ved, hvad det indebærer for en familie, når en far går ind i politik.' Touché!"

Til Kristeligt Dagblad i 2021.

2. Om døden:

”I trosbekendelsen bekender vi troen på opstandelsen og det evige liv. Jeg har tænkt en del over, hvad det er, vi bekender. Og ja; jeg tror på det evige liv, og ja jeg tror, at der er et liv efter døden. Du kan ikke have haft så spændende og indholdsrigt et liv og så tro, at alt går i sort fra det ene øjeblik til det andet. Det kan jeg ikke tro.”

Til Kristeligt Dagblad i 2021.

3. Om at østeuropæiske lande som Ukraine ikke blev indlemmet i EU:

"Vi slap af med muren for 20 år siden. Nu risikerer vi, at der bliver bygget nye mure, hvis vi i Vesteuropa svigter østeuropæerne."

Til Information i 2009.

4. Om enden på sit politiske liv:

"Nogle gange viser det sig, at der er en velsignelse i, at tingene ikke går, som man håber. Da jeg holdt op i politik efter valget i 1998, skete det, fordi jeg havde lidt et stort politisk nederlag. Det var tungt. Men det førte et nyt, utroligt spændende liv med sig. Jeg fik en rig tilværelse bagefter."

Til Kristeligt Dagblad i 2021.

5. Om balancen imellem Venstre som bonde- og byparti:

"Det er bedre at have rene negle end jord mellem ørerne."

Fra biografien "På kant. Et portræt af politikeren Uffe Ellemann-Jensen" af Mogens Rüdiger fra 2020.

6. Om hvor man finder håb i svære tider:

"Himlen er blå, når vi vågner om morgenen og ser solen stå op over Øresund. Så er livet godt, og naturen opfordrer til morgensang. Livet går videre. Fuglene er i fuld gang med at bygge reder. Livet går videre. Og det lille velnærede egern farer forvirret rundt for at finde de nødder, det gravede ned i græsplænen sidste år. Dets lille hjerne rummer ikke koordinaterne, så vi lægger nye nødder ud til det som supplement. Livet går videre!"

Til Kristeligt Dagblad i 2020 under den første coronanedlukning.

7. Om danskernes indstilling til udlændingeområdet, EU og globalisering;

"Jeg er opdraget i et frit og liberalt hjem. Jeg har aldrig følt mig truet af andre kulturer, andre kulører eller andre måder at tænke på. Om 30 år vil der være stadig flere kulører i hovedet på de folk, der går rundt på vores gader. Og vi vil selv bevæge os meget mere rundt. Det er også nødvendigt, at vi åbner os, hvis vi stadig vil stå stærkt til den tid."

Til B.T i 2013.

8. Om at møde sin hustru:

”Jeg tror, vi først forsøgte at skubbe det fra os og passe vores arbejde, men det her var noget, vi ikke kunne lade, som om ikke eksisterede. Vi var begge udmærket gift og gjorde begge nogen andre ondt, og derfor var det meget svært. Men vi var så forelskede i hinanden, at vi ikke kunne tænke os andet."

Til Kristeligt Dagblad i 2021.

9. Om forholdet til De Radikale:

“Når jeg alligevel ikke kan være hos De Radikale, er det ikke på grund af deres yderst ansvarlige økonomiske politik, som jeg altid har haft stor respekt for, men på grund af at de altid er så pokkers bedrevidende.”

Til Information i 2009.

10. Om risikoen for at blive alvorligt syg under coronakrisen:

"Alt det har jeg talt grundigt igennem med min kone. Vi er enige om, at livet ikke skylder os noget. Vi har haft så langt og rigt et liv sammen, at det allerede er et lille mirakel, at vi er nået så langt."

Til Kristeligt Dagblad, 2020.