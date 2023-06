98-årig plejehjemsbeboer: Det er godt at kunne sige til sig selv, at man har været til en smule nytte

Forhenværende sognepræst Christian Nørgård flyttede med sin demente hustru på plejehjem for godt syv år siden. Kun 1 procent af danskerne ønsker at dø på et plejehjem. Nørgård mener, at de dårlige historier om plejehjem får for megen omtale