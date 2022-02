Aaja Chemnitz Larsen: Eventyrlysten måtte vige – og så tog jeg hjem

Jeg er født og opvokset i Nuuk og har også uddannet mig på universitetet i Grønland, men siden jeg fik en datter i 2000, har jeg været meget opsat på at vise hende noget mere af verden og give hende et udsyn. Derfor flyttede vi først til Danmark, hvor jeg læste på Roskilde Universitet, inden jeg blev tilbudt at arbejde et år som juniorrådgiver ved FN i New York. Det skete på et tidspunkt, hvor jeg trængte til nogle faglige udfordringer, men hvor jeg også følte, at der skulle ske et eller andet på det personlige plan. Jeg mærkede en trang til at komme ud og mærke verden, og opholdet i New York blev et klart vendepunkt, som åbnede for, at verden er større for både min datter og jeg.