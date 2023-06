Aktuelle retssager rejser spørgsmålet: Hvordan kan man forsvare det onde?

Flere aktuelle retssager kan lede tankerne hen mod ondskab. Men Thorkild Høyer, der er pensioneret forsvarsadvokat, har aldrig mødt et ondt menneske. Og man må ikke tro, at der findes ondskab, hvis man skal have hans job, mener han