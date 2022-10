Anders Langballe: "Jeg måtte ned og bide i græsset igen"

Da jeg i november 2018 blev ramt af en blodprop og mistede mit sprog, fik jeg at vide, at jeg ikke skulle regne med at komme til at formidle igen. Jeg var på det tidspunkt politisk redaktør på TV 2 og besluttede, at jeg ikke ville give op. I den første tid kæmpede jeg vildt og blodigt for at komme tilbage til der, hvor jeg var før. Ikke kun for at bevise, at jeg kunne, men også fordi jeg syntes, at jeg skyldte at gøre op med noget af den galskab, jeg havde oplevet både journalistisk og ledelsesmæssigt på TV 2. Det var trods alt den, som havde gjort, at jeg nær havde mistet livet.



Men det største vendepunkt var ikke selve blodproppen. Dét kom først året efter, hvor jeg igen måtte ned og vende.

Et par uger efter blodproppen havde jeg haft en dialog med min dengang 11-årige søn om, at vi skulle til USA, når jeg var klar. Det havde jeg bokset med at få stablet på benene, og i efterårsferien året efter kunne jeg, mine to børn og min nu ekskæreste rejse til New York.