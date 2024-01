Anna Falch: ”Kom så mor, kom så mor”, lyder det fra mit kærlighedskor, mens tårerne triller ned ad min kind

De gamle veje er synlige gennem tågen og lokker mig med den umiddelbare tryghed i at gå i de spor, som allerede er trådt. Trådt af mig selv, mine forældre og generationerne før dem. Men jeg har brug for at finde nye veje