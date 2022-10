Begyndelsen på Beatlemania: For 60 år siden udgav The Beatles deres første single

De fire habitklædte mænd havde allerede spillet talrige koncerter i Hamborg og på spillestedet The Cavern Club i hjembyen Liverpool. Og i juni 1962 tog The Beatles så i det nu legendariske Abbey Road-studie med producer George Martin for at indspille sin første single “Love Me Do”, som Paul McCartney havde skrevet det meste af fire år forinden. Ved trommesættet sad Pete Best, men Martin var utilfreds med den unge trommeslagers teknik. Så bandet besluttede at skifte ham ud. Med det nye medlem, Ringo Starr, vendte de tilbage til studiet i London tre måneder senere. Men heller ikke Ringo Starr spillede godt nok, mente Martin, som lod studiemusikeren Andy White overtage trommestikkerne og Starr ryste tamburinen. Alligevel var det versionen med bandets nye, karakteristiske trommeslager, der blev udgivet i dag for 60 år siden i Storbritannien.

Singlen, som blev ledsaget af “P.S. I Love You” på B-siden, nåede 17. pladsen på hitlisten i The Beatles’ hjemland og markerede bandets første skridt mod stjernestatus. Men det er nok også det vigtigste at sige om sangen - at det var deres første. Det mener Per Wium, som er musiker, musikjournalist og forfatter til to bøger om The Beatles.