Bente Klarlund: Nysgerrighed er helt essentielt for en senior

Mennesker over 65 år er i dag mere sunde, ressourcestærke og aktive, end de var for 20 år siden, og idealerne om alderdom er under forandring. Så hvordan ser et godt seniorliv ud i 2023?

Sundhedsforsker Bente Klarlund, som er på forsiden af dette magasin, er fortaler for et aktivt seniorliv. Selv står hun op klokken fem hver morgen for at løbe en tur. Til gengæld drikker hun nok lidt for meget rødvin og sover for få timer om natten. For der skal også være plads til livsglæden. På side 10 kan du læse Bente Klarlunds udlægning af, hvad et godt seniorliv er.

Men selvom man ikke er fysisk frisk, kan man stadig leve et meningsfuldt liv. Måske er det allervigtigste, som du kan læse på side 6, at vi får et mere nuanceret blik på, hvad det vil sige at være “senior”: ”Vi har en tendens til at snakke om alderdommen som alt eller intet, og vi glemmer alt det, der er imellem. Det skal vi have nuanceret,” siger professor Lars Larsen, der har forsket i aldringens psykologi.

