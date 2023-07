Bente Klarlund har været vågen siden klokken fem i morges. Hun har løbet en tur, drukket kaffe med sit barnebarn, hentet sin bil, arbejdet lidt og ryddet op efter gårsdagens 35 middagsgæster, da Kristeligt Dagblad ringer til hende. Og det er klokken 9.45.

Morgenløbeturen er en fast rutine. Efter at have forsket i sundhed i 44 år er professor og overlæge på Rigshospitalet Bente Klarlund bevidst om, hvor vigtigt det er at holde kroppen i gang. Og efter at hun er fyldt 66 år og måske kan betegnes som ”nyudklækket senior”, er det ikke blevet mindre vigtigt.

Til daglig bevæger Bente Klarlund sig meget rundt til fods. Hun spiser også ”nogenlunde sundt” og styrketræner en gang imellem. Det er alt sammen noget, hun som sundhedsekspert vil råde andre, og ikke mindst seniorer, til at gøre:

”Mit bedste råd til mennesker i alle aldre er at være fysisk aktiv. Som man bliver ældre, bliver det vigtigere og vigtigere, at man også laver nogle øvelser, som kan styrke muskulaturen og balancen, fordi der er øget risiko for, at man falder, og fordi man ret hurtigt taber muskelmasse, når man er fyldt 65 år,” siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fysisk aktivitet forlænger livet, alkohol i store mængder er skadeligt, og cigaretter bør man helt undgå – vi kender alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og Bente Klarlund gør om nogen. Men hun føler sig misforstået, når folk tror, at hun overholder enhver tænkelig sundhedsanbefaling. Der er for eksempel rådet om at reducere indtaget af rødvin.

”Jeg ved ikke, om jeg altid drikker lige præcis sådan, som jeg må for Sundhedsstyrelsen,” siger hun og fortsætter så:

”Det er dumt af mig. Men jeg synes, at jeg er sund på den måde, at jeg er fysisk aktiv – ikke på eliteniveau eller noget som helst, der ligner – men jeg er fysisk aktiv i dagligdagen og prioriterer det meget højt.”

Med en hverdag så aktiv, som den Bente Klarlund lægger for dagen, kan det være svært at finde tid til at få sovet nok. Som regel bliver det kun til mellem fem og seks timer, og så kan det ske, at man finder sig selv blandt venner en aften på folkemødet på Bornholm, hvor man “bare ikke kan holde til det”, som Bente Klarlund siger. Det er ikke sjovt at være kronisk træt.

”Og det er jo også dumt af mig. For det er vigtigt at sove, både for appetitreguleringen, immunsystemet og for at forebygge demens. Så det er virkelig dårligt, og jeg burde blive bedre. Men jeg ved i det mindste, at når jeg ikke lever op til alle retningslinjer, så gambler jeg. Jeg vælger den travle livsstil og rødvinen, fordi det giver mig livsglæde,” siger hun.

Bente Klarlunds seneste bog hedder "Dit helbreds bedste ven - immunsystemet" og handler om, hvad man selv kan gøre for at booste sit immunsystem. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

De nære relationer skal i kalenderen

Det er et vigtigt budskab for Bente Klarlund, at sundhed er andet end fysisk aktivitet og sund kost. At netop livsglæden også er vigtig. Og en vigtig kilde til et godt seniorliv er sociale relationer.

Selv er Bente Klarlund tilhænger af regelmæssighed og har et motto om, at ”de nære relationer skal ind i kalenderen”. En fast dag om ugen samler hun derfor sine fire børn, 12 børnebørn, sin mor, sin mand og måske også et par venner til aftensmad i sin lejlighed i det indre København.

”Nogen synes måske, det lyder mærkeligt at putte venner og familie i kalenderen på den måde, men man er nødt til at ses ret ofte for at få de nære samtaler, hvor man virkelig følger hinandens små glæder og sorger,” siger hun.

Som man bliver ældre, mener Bente Klarlund også, at det er essentielt at bevare nysgerrigheden. At interessere sig for andre mennesker og for verden.

”Det er vigtigt for at holde sig i gang, men også for, at folk kan holde ud at være sammen med en,” siger hun.

Bente Klarlund er ikke så meget for det med forbilleder– hverken at være et eller at fremhæve andre som et – men hvis hun alligevel skal udpege en, der har levet et forbilledligt seniorliv, må det være den nu afdøde politiker Ritt Bjerregaard (S).

”Jeg kendte Ritt Bjerregaard, og hun var aktiv på alle mulige måder. Hun blev 81 år, og hun deltog i samfundsdebatten og var sig selv, lige indtil hun døde. Hun var også en person, som hele tiden samlede andre omkring sig og var der for andre. Det er inspirerende. Det er jo ikke inspirerende i sig selv, at nogen kan løbe et maraton, når de er 70 år. Men at kunne holde sig interesseret i tilværelsen, det er vidunderligt.”

Ritt Bjerregaard lancerede også, fortæller Bente Klarlund, en regel om, at i venners lag måtte man aldrig tale mere end 10 minutter om hverken sygdom eller børnebørn.

”Og der er selvfølgelig altid nogen, der spørger: ‘Er det så per barnebarn?’” griner Bente Klarlund, som blandt andet praktiserer rådet i sin litteraturklub, hvor alle medlemmerne har børnebørn.

”Vi skal også kunne mødes og snakke om noget, der ligger uden for det helt nære. Om verdenssituationen og litteratur og så videre. Ellers bliver det for kedeligt, simpelthen. Jeg kan ikke sige, at man lever længere, hvis man læser bøger eller aviser, men jeg synes, at folk, der gør det, er mere interessante at være sammen med,” siger Bente Klarlund.

For tiden følger Bente Klarlund ligesom mange andre krigen i Ukraine tæt. Når verdenssituationen ser dyster ud, giver det hende håb at gøre, hvad hun kan, for at opleve, at hun gør en forskel. Det minder hende om endnu en anbefaling til et godt seniorliv:

”Det er aldrig for sent at deltage i frivilligt arbejde, og det får man ofte tiden til, når man bliver senior. Uanset om man giver tid eller penge, om det er kirkeligt eller ikke-kirkeligt, så gør det en forskel. Forskning viser, at man bliver mere glad og mindre syg,” siger hun.

Noget, som er mindre dokumenteret i forskningen, men som Bente Klarlund alligevel gerne vil slå et slag for, er, at man gør plads til oplevelser af det, hun kalder ”ærefrygt”.

”Det er følelser af henrykkelse, begejstring, oplevelsen af, at verden er stor, og at det er fantastisk at være til. Det kan for eksempel være natur, musik, at se nordlys, at gå i kirke eller at være sammen med sit barnebarn. Ærefrygt er ikke kun noget, man kan føle, når man står på toppen af et bjerg, det er i høj grad noget, der også kan opstå i dagligdagen,” siger hun.

Selv oplever hun at blive blæst bagover af ærefrygt, når hun fra sit hus i Gudhjem på Bornholm ser solen stå op over havet, hvilket hun med egne ord er ”helt besat af”.

”Det giver mig en følelse af, at verden er ny, og at det er fantastisk at være til,” siger hun.

“Jo ældre man bliver, jo mere klart bliver det, at når man skal se tilbage på, hvad der har været godt i ens liv, så er det sådan nogle øjeblikke af ærefrygt, som man gemmer og mindes,” siger hun og holder en tænkepause.

Er der noget, der bekymrer dig ved at blive ældre?

”Jeg går faktisk ikke og bekymrer mig om at blive ældre. Jeg tror, jeg er bevidst om, at det vil være ærgerligt at blive meget syg, fordi det ville begrænse mig i det, jeg godt kan lide: At arbejde og være sammen med venner og familie. For mig er et godt seniorliv, at man fortsat har frihed til at lave det, der giver en mening - at ens fysik og mentale tilstand ikke begrænser en i det, man har lyst til.”

Vil det sige, at man ikke kan have et meningsfuldt liv, hvis man er syg, eller kroppen går i forfald?

”Det mener jeg bestemt, man kan. Men jeg synes også, det vil være mærkeligt – som jeg oplever, at nogen kan have tendens til – at droppe alt, der har med sundhed at gøre, så snart man bliver ældre. For det vil kunne give dårligere livskvalitet for den enkelte. Sandsynligheden for at få en sygdom øges jo med alderen, og så kan der være stor forskel på, om man har én sygdom eller tre sygdomme. Når jeg taler om sund aldring, så er det i høj grad også et spørgsmål om at undgå det, vi kalder ’multimorbiditet’. Altså, at man for eksempel ikke bare har diabetes, men også hjerte-kar-sygdomme, og man også har demens. At man måske kan ’nøjes’ med at have én sygdom, og så gøre, hvad man kan, for at den ikke progredierer.”

Har du tænkt over, hvornår du skal på pension?

“Nej.”

Der er stille i telefonrøret.

Så ikke lige foreløbig?

“Nej, ikke lige foreløbig. Det kan nok også lade sig gøre for mig at arbejde længe, fordi mit job ikke er nedslidende. Jeg har et dybt interessant og meningsfuldt job. De fleste vil nok synes, at jeg arbejder mange timer, men der er stor fleksibilitet i det. Så det kan lade sig gøre,” siger hun.

Nu skal Bente Klarlund videre, for dagen er ung, og om et par timer flyver hun til Aalborg og skal videre til Vrå i Vendsyssel, hvor hun skal holde foredrag om sundhedsmyter for en handicaporganisation.

Dét er det gode seniorliv.