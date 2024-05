Bjørn Krohn drømte om at gå Caminoen. Efter 326 kilometer sov han stille ind på et herberg

Bjørn Krohn vidste allerede som 13-årig, at han ville være præst, og tidligt meldte også drømmen om at gå Caminoen sig. Han tog afsted efter påske og nåede at vandre 326 kilometer, inden han sov stille ind på et herberg, 48 år gammel