Børnefamilie inviterer fremmede til juleaften: Noget af det mest værdifulde er at dele sit overskud med andre

En børnefamilie i Silkeborg har lagt en åben invitation til juleaften ud på de sociale medier. Håbet er at være med til at give en enlig eller en forælder med små børn muligheden for en dejlig aften med lækker julemad og hyggelig julestemning – i deres private hjem