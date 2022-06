Brevkassen: Jeg føler mig forkert, fordi mine forældre ikke accepterer min tro

Lyt til ugens afsnit af "Liv & Sjæl - Spørg om livet" ved at klikke på play-ikonet herover eller på din foretrukne podcast-app.

Illustration: Sara Gro Vagtholm

I denne uges afsnit taler Jørgen og Annette Due Madsen om tro og tvivl. Et af dilemmaerne kommer fra en læser, som kalder sig “den forkerte”. Han skriver:



Jeg kommer til at føle mig forkert i deres (forældrenes, red.) øjne. Både de og jeg tror på Gud, men på en eller anden måde føler jeg, at de ikke synes, at jeg gør det på den rigtige måde. Jeg har taget andre valg end dem og tolker nok mange ting i Bibelen anderledes, end de gør, og det fornemmer jeg, at de både er meget bekymrede over og også imod.

Der er også ting i min og min kones måde at opdrage børnene på, som jeg kan mærke, mine forældre ikke synes om.

Jeg lover mig selv tit og ofte, at jeg ikke vil diskutere med dem, men det sker alligevel, at jeg plumper i, og så ender det altid med, at min far og jeg bliver hårde, og min far tager Gud som garant for sine synspunkter, og så er der jo ikke så meget at stille op. Det er, som om han har patent på "sandheden" og er bekymret over, at jeg ikke mener nøjagtig det, som han mener.



Jeg bliver også gal over, at min tro ikke bliver respekteret. Hvad gør jeg?



Anette Due Madsen: Har man en tro, så er den jo personlig og vigtig, og det, at den bliver angrebet, er meget sårbart - ikke mindst af ens forældre, for man ønsker jo at lykkes i sine forældres øjne. Vi vil alle gerne ses på med milde øjne af vores forældre og vide, at vi er okay og gør det godt, men når man så får at vide, at man er forkert, så bliver man på en måde dobbelt forkert, når det kommer fra ens forældre. Han har behov for at blive styrket i, at man kan tro forskelligt (...). Så man burde opmuntre i stedet for at nedgøre, men jeg ved, at der er mennesker, som har et meget fast billede af, hvad tro er, og hvem Gud er, og hvis man ikke falder inden for rammen, så er man forkert. Det har jeg selv oplevet i mit eget liv, og det er rigtig hårdt.



Jørgen Due Madsen: Faderen har jo en bekymring eller nærmest en angst. Jeg tror, at den angst bunder i en dyb kærlighed til sønnen. Han vil gerne have, at næste generation kommer i himlen (...). Han kan ikke få tryghed i, at det er der gode muligheder for, hvis man tænker anderledes end ham selv. Han har et kontrolgen, som måske er båret af angst, og det kan sønnen nok ikke ændre på, så hans pointe om ikke at tage de emner op med faderen, den tror jeg, at han skal holde ekstra meget fast i (...).



Annette Due Madsen: Og så tænker jeg, at sønnen må passe på sig selv ved ikke at tage emnet op, men måske også ved kortere besøg eller lidt sjældnere. Jeg har godt nok mødt mange i mit terapeutiske arbejde, som bliver såret igen og igen, når de vender tilbage til deres mødrende eller fædrende ophav, og der må man nogle gange tage konsekvensen og beskytte sig selv.



Jørgen Due Madsen: Hvis man skal have en samtale om det, så skal man aftale det i god tid. Så skal man sige: “Er det en aftale, at vi mødes næste lørdag og går en lang tur og taler om det her?”. Når det er en samtale, som opstår pludseligt hen over bordet, er den dømt til kun at blive smertefuld og højrystet og trist.



Annette Due Madsen: Måske skulle sønnen skrive et brev om sin sårbarhed i forhold til, at faderen ikke accepterer hans tro og skrive om sin egen tro på en personlig måde og så skrive til sidst: "Det er muligt at du ikke kan acceptere det, men jeg ville sådan ønske at du kunne favne det, for så kunne vi få det meget meget hyggeligere sammen."



Jørgen Due Madsen: Og så er der noget med, at vi mennesker ikke skal dømme, og at vi må overlade de store, endelige spørgsmål til et andet sted.



Om “Liv & Sjæl”

"Liv & Sjæl” er Kristeligt Dagblads eksistenspodcast om tilværelsens store spørgsmål.

I denne sæson, “Spørg om livet”, dykker vi ned i de bedste, sværeste og evigtgyldige spørgsmål, der i løbet af de sidste 23 år er tikket ind i brevkassen hos brevkasseredaktørerne Annette og Jørgen Due Madsen.

Vært er Sara Gro Vagtholm, der har læst de mere end 500 spørgsmål, for at finde de 10 dilemmafyldte emner, som har fyldt mest i danskernes liv. Det kommer til at handle om alt fra brudte relationer og sorg til sex og samliv.

