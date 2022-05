Brevkassen: Jeg har et godt liv. Hvorfor føler jeg mig stadig ensom?

Hvad gør man, hvis man er flov over at føle sig ensom i et godt liv med børn, venner og arbejde? Og kan man tillære sig sociale kompetencer, når man føler en trang til isolation? Det er ugens to dilemmaer, når Annette og Jørgen Due Madsen taler om ensomhed og fortæller, hvordan de selv har oplevet ensomhed igennem deres liv

Lyt til ugens afsnit af "Liv & Sjæl - Spørg om livet" ved at klikke på play-ikonet herover eller på din foretrukne podcast-app.

Illustration: Sara Gro Vagtholm

Et af ugens dilemmaer er indsendt af Nanna, som skriver:

Jeg synes, jeg har det, der kan kaldes et godt liv. Og derfor skammer jeg mig over at have en indre ensomhed og er flov over, at jeg ikke magter at forandre det til et liv med indre glæde. Mens jeg var gift, havde jeg længe en indre søjle af glæde, så jeg kender følelsen, og jeg vil gerne finde den igen.

Jeg har gode kollegaer og mange bekendte. Jeg har også veninder, som jeg mødes med jævnligt og snakker med. Alligevel har jeg følelsen af at være helt alene i mit liv.



Jeg fortæller åbent til de nærmeste, at jeg synes, det er svært at være alene, for eksempel når mine teenagerbørn ikke er hjemme i flere dage, og jeg får den respons, at jeg er velkommen til at kontakte dem, når jeg står i en sådan situation. Jeg får ofte god kontakt, men der sker så ikke mere. Næste gang er det igen mig, der må tage initiativ. Hvad er det, der skal til?

Artiklen fortsætter under annoncen

Jørgen Due Madsen: “Hun fortæller jo egentlig, at stort set det hele fungerer, og der er mange ting på plads. Det eneste, man måske kan ane, er, at hun har mistet noget dybt, en drøm eller en mening, da hun ikke længere skulle være sammen med hendes børns far.”

Annette Due Madsen: “Hun er jo garanteret glad for sine veninder og børn og arbejdet, men den der helt særlige relation, man kan have med et andet menneske, hvor man deler stort og småt og har kendskab til hinanden og udveksler tanker og meninger og følelser på daglig basis, den savner hun alvorligt. Jeg tænker, at det på sin vis egentlig er et okay savn, men jeg tror, at sorgen kan blive mindre. Jeg tror, at den kan finde et sted, hvor den kan være i kroppen eller sindet, men jeg tror også, at det kan tage lang tid. Jeg tænker jo, at man godt kan være alene uden at være ensom, men man kan også være ensom sammen med andre.”

Jørgen Due Madsen: “Ensomhed er først og fremmest en følelse, men der er jo også andre aspekter af et menneskeliv. Et andet aspekt er det, vi gør - altså at vi handler. En følelse må mange gange følges af en form for handling. Det løser måske ikke tingene her og nu, men gør, at man ikke synker ned i ensomheden. Man må gøre noget, og det gør brevskriveren jo her. Det er jo i handlingen, at der kan ske noget nyt."

Om “Liv & Sjæl”

"Liv & Sjæl” er Kristeligt Dagblads eksistenspodcast om tilværelsens store spørgsmål.

I denne sæson, “Spørg om livet”, dykker vi ned i de bedste, sværeste og evigtgyldige spørgsmål, der i løbet af de sidste 23 år er tikket ind i brevkassen hos brevkasseredaktørerne Annette og Jørgen Due Madsen.

Vært er Sara Gro Vagtholm, der har læst de mere end 500 spørgsmål, for at finde de 10 dilemmafyldte emner, som har fyldt mest i danskernes liv. Det kommer til at handle om alt fra brudte relationer og sorg til sex og samliv.

Inspiration eller hjælp?

Du kan finde alle Kristeligt Dagblads podcasts her eller i Kristeligt Dagblads app.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med at lytte, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller skrive en mail til abonnement@k.dk