Brevkassen: Min mand har ikke lyst til sex. Hvad kan jeg gøre?

Hvad stiller man op, når sexlysten er større hos den ene part? Og hvad gør man med skuffelsen over, at ens partner ser porno? Det er ugens to spørgsmål, når Annette og Jørgen Due Madsen taler om sex og intimitet i parforholdet. Et af rådene lyder: Flyt samtalen om sex ud af soveværelset

Illustration: Sara Gro Vagtholm

Ugens første dilemma er indsendt af Gitta, som skriver:



(...) Frustrerende har det været for mig som kvinde at læse om alle de mænd, der har lyst til deres kvinder, som ikke gengælder denne lyst. Selv lever jeg i et ægteskab, hvor sølvbrylluppet er passeret, og hvor problemstillingen er præcis den modsatte. Som unge havde vi begge stor lyst til sex. Med årene er det gradvist aftaget for min mands vedkommende.



Jeg er af natur et meget lidenskabeligt menneske (...) og har mange gange grædt over, at min mand ikke tager initiativ til sex med mig. Jeg føler det ydmygende hver gang at skulle bede om sex. Det betyder, at jeg nu selv ikke har den samme lyst til min mand, som jeg havde før.



Undervejs er andre overvejelser dukket op, som går på at flytte hver til sit og mødes efter behov, så vi stadig bevarer vores gode fællesskab. Eller at kunne blive sammen, og at jeg fandt en mand, der var interesseret i at dele den del af livet med mig, som min mand ikke ser sig i stand til. Det kaldes utroskab og ligger lige om hjørnet for rigtig mange mennesker i min situation. Begge overvejelser har jeg nævnt for min mand, men han er kun delvist gået seriøst ind i snakken om det. Begge perspektiver kunne blive fatale for vores forhold, og som det er nu, føler jeg mig fastlåst.

Jørgen Due Madsen: “Det er en svær situation, fordi jeg tænker, at det handler om mere end sex. De er kommet ud af den gode samtale om sandsynligvis de fleste emner og lever et parallelt liv, og det, synes jeg, er lidt trist at tænke på.”

Annette Due Madsen: “Og i den her situation handler det måske ikke bare om, at den ene har meget lyst, og den anden har lidt mindre lyst, for det tror jeg faktisk, at rigtig mange par kender. Her handler det om, at han slet ikke har lyst, og det vil jo sige, at det ikke kun handler om sex, men det handler også om at blive mødt og accepteret eller at være værdifuld for den anden. Så hun kan jo få fantasier om, at hun er interessant for ham, eller at hun er ligegyldig og det er jo sådanne tanker der kan få hende til at tænke, om hun bare skal opgive projektet. Så det har vidtrækkende konsekvenser. For eksempel kunne det være godt, hvis han udtrykte sin smerte over ikke at have lyst og fortalte hende, hvad det kunne hænge sammen med. Nogle får mindre lyst, hvis de tager en bestemt form for medicin, eller hvis han har mange bekymringer på arbejdet, eller hvad det kan være. Men hun kunne have brug for at høre hans tanker og overvejelser og smerter over, at han ikke kan give hende det, hun rigtig gerne vil have.”

Jørgen Due Madsen: “Det kan jo også være, at han er ramt af impotens. Her er det velkendt, at mennesker håndterer det ved at trække sig. Det at komme ind i en eller anden samtale om, hvad det her handler om, er helt afgørende. Det lyder som om, at hun har prøvet med blomster og prøvet at gøre det hyggeligt, men nogle gange er hammeren den største varme. Det at slå i bordet og sige: 'Her er nogle emner, som vi skal snakke om'.”



