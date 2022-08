Camilla Lykke blev syg med borderline: Nu vil jeg råde bod på den smerte, jeg har påført familien

Camilla Lykke er vant til at tale om sin sygdom. De seneste år har hun holdt nok over 100 foredrag flere steder i landet sammen med sin far – om hvordan det er at leve med borderline.

Men det er noget nyt, at hun nu skal fortælle om fortiden med sin tre år yngre søster, 36-årige Christina Lykke. Indtil for få år siden havde de ikke sådan rigtig talt om dengang, Camilla Lykke blev syg. Og om, hvordan det påvirkede hendes søster, at hun hele tiden skulle stå til rådighed, hvis Camilla Lykke ligesom så mange gange før fandt på at skære sig i sine underarme.