Christian Graugaards livssyn blev vendt på hovedet i en ligkælder

Som gymnasieelev i de alvorstunge fattigfirsere arbejdede jeg benhårdt på at blive en forknyt og kejtet nørd, som ingen rigtigt forstod. Jeg så frem til at skulle bo resten af mit liv i en tønde og være et miskendt geni, der ikke kunne begå sig med andre mennesker.

Det ændrede sig brat en varm sommerdag i ligkælderen under Panum Instituttet i København, hvor jeg som medicinstuderende havde undervisning i anatomi. I en stank af formalin og mellem store kar med parterede kroppe stod der pludselig en fantastisk kvinde og fik det til at sige klik indeni mig. Jeg er selv ved at brække mig over klichéen, men jeg følte øjeblikkeligt en form for kosmisk slægtskab. Og i et splitsekund blev der vendt op og ned på min patetiske selvfejring.