Corona, klimakrise og krig i Europa. Skal vi fortsat tro på, at fremtiden ser lys ud?

En konstant varsling af klimaforandringer, så en global pandemi og nu en krig i Europa. Det kan være svært at holde håbet oppe. Journalist Bjørg Tulinius har undersøgt fremtidshåbets anatomi. Er det naivt at håbe på en lysere fremtid? Og hvordan kan vi at tale med hinanden og vores børn om de problemer, vi føler os magtesløse overfor?

Lyt til dette afsnit af Kristeligt Dagblads Podcast ved at klikke på play-ikonet herover eller i Kristeligt Dagblads app.

Illustration: Morten Voigt

Inspiration eller hjælp?

Du kan finde alle Kristeligt Dagblads podcasts her eller i Kristeligt Dagblads app.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med at lytte, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller skrive en mail til abonnement@k.dk.