Da Nicklas Brendborg var 23 år, skrev han en bog om at dø ung så sent som muligt. I dag er bogen en bestseller

Nicklas Brendborg ser kampen mod aldring som civilisations næste evolutionære skridt, og for tre år siden, da han var 23 år, besluttede han, at han ville skrive en bog om at dø ung så sent som muligt. I et år brugte han meget af sin fritid fra studiet i molekylær biomedicin og bioteknologi ved Københavns Universitet til at arbejde på bogen om aldring. Han skrev om, hvad man ud fra forskningen ved, at man kan gøre for at leve et langt, sundt liv. Han var ret sikker på, at han havde skrevet en god bog, da han sendte den til det første forlag. Det havde taget ham et år at skrive bogen, men det tog ham længere at finde et forlag, som ville antage den.

”Jeg havde jo troet, at de ville falde på halen over bogen, men når man får den tiende afvisning, så kan man, trods ungdommelig selvtillid, blive lidt i tvivl om, hvor god en bog man har skrevet.”