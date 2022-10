Dårligt nyt påvirker ikke kun voksne: Sådan taler man med børn om krigs- og krisefrygt

Børn taler også om atomtrusler og stigende priser. De voksne omkring dem har ansvaret for at skærme dem for massive nyhedsinput og lytte, når børnene er bekymrede

"Jeg er 10 år, og jeg er VIRKELIG bange for, at der kommer krig! Jeg ved, at det kommer til at ske!"

Ordene ovenfor har en 10-årig pige skrevet ind til Børnetelefonen, Børns Vilkårs rådgivningslinje til børn. Og en 17-årig dreng har skrevet: