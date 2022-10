De bliver kaldt fremtidens håb. Men mange unge føler sig hverken hørt eller set af politikerne

For de 18-årige er valgdeltagelsen høj. De glæder sig til at kunne være med til at bestemme landets retning, men så går noget galt. Mange stemmer slet ikke næste gang, de får muligheden, og taler om manglende tillid til politikere og demokratiet i det hele taget