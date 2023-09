Filosof Peter Tudvad hjalp to kvinder med at få en datter. Nu kæmper hun for hans ret til at være far

Peter Tudvad og hans donorbarn, Karla Rosalina, har hver især måttet kæmpe nogle kampe med omgivelserne. Men med hinanden har de haft det nemt. Undtagen dengang han flyttede sin vej. Eller prioriterede sit arbejde over familien. Men hvem har sagt, det skal være enkelt?