Prinsesse Kate er ikke kun en mor, der skal dele sin kræftdiagnose med sine børn. Hun er også en kongelig, der skal bevare nærheden til hele verden

Den kræftramte engelske prinsesse Catherine henvendte sig fredag til mennesker i samme situation som verden over og bad dem bevare håbet. Hun viser en ny opgave for kongehusene, hvor de i stigende grad forventes at vise mere sårbare sider af sig selv