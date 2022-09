De mistede begge børn til selvmord: Det har været vigtigt for os at være åbne om det

Ellen Bæk er formand for Landsforeningen for efterladte efter selvmord, der fredag modtog Liv&Død-prisen. Selv mistede hun og manden Ejnar Bæk begge deres voksne børn til selvmord og er i dag taknemmelige for, at de dengang kom i kontakt med andre, der havde oplevet samme form for tab