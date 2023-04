Hjemmet indrettes efter dem, og forældrene fragter dem til fritidsaktiviteter: Den moderne kernefamilie roterer om børnene

“Det ville være kedeligt at leve uden en familie,” siger otteårige Olivia Baun Eriksen. I en villa i Helsinge forsøger hendes forældre at give hende en tryg base, som hun og hendes søskende kan møde verden fra. Ligesom så mange andre forældre i et samfund, hvor børnene er familiens kerne