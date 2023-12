Tvivl og gråzoner er en del af seksualitetens byggesten. Det er der, magien – og udfordringerne – i sex ligger

I 10 år har Christian Graugaard stået i spidsen for Danmarks første universitetsuddannelse i sexologi. På kanten til det nye år vil han gerne, fra sin hørsofa, slå et slag for, at vi glemmer tidens krav om vildere og vådere sex, og i stedet går i gang med at generobre magien. For den lever bestemt – men måske ikke lige der, hvor vi regner med det