Det er aldrig for sent at finde sin plads i de hellige haller. Nu er jeg blevet en ”rigtig basketfar”

Der er et vist kodeks for, hvordan man er en god forælder på sidelinjen, når man hepper på sine børn. Men i en sportshal i Svendborg blev forældrene sat på prøve under en basketkamp, der gik i forlænget spilletid