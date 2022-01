Slægtsforskning er blevet populært, særligt efter at mange arkivalier er kommet på nettet, og enhver med en computer kan søge løs. Fortiden er et anker, der måske bliver mere og mere uundværligt

Det er et dramatisk detektivarbejde at lede efter sine forfædre

D et er lørdag formiddag i Kolding, og otte mennesker har taget plads i et undervisningslokale. Klokken 10 begynder AOF-kurset ”Slægtsforskning for begyndere”, og flere har haft besvær med at finde en ulåst hoveddør, så de kunne komme ind på kursuscentret. Men nu er de her.