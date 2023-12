Det er let at blive decemberirritabel, når man indser, at man befinder sig i et ræs, man aldrig kommer til at vinde

December er spækket med forventninger og nissegøgl, men det er blevet en anelse for meget for os, så i år tager vi et skridt tilbage og sætter jagten ind på det, der betyder noget, skriver sognepræst Adam Garff